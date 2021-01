Presente de aniversário: Guardas Municipais realizam sonho de garoto em conhecer viatura

A Guarda Municipal protagonizou nesta sexta-feira, dia 15, um momento de extrema felicidade para uma criança em Botucatu.

Segundo a mãe, Ivan Marcelo Guimarães Cardoso de Oliveira, de 11 anos, é um menino especial e tinha o sonho de conhecer uma viatura de perto. A família reside na Rua Isidoro Bertaglia, no Jardim Flamboyant.

Como o aniversário de Ivan foi nesta quinta-feira, 14, sua mãe resolveu correr atrás desse presente tão especial.

Ao abordar uma viatura da GCM na rua, contou a história para os Guardas. De pronto aceitaram em realizar esse gesto para a criança.

Para a surpresa da família, os Guardas compareceram na residência do garoto, não apenas com a viatura, mas com um bolo, refrigerante e uma camiseta do programa Patrulha da Paz.

Ivan pode realizar seu sonho, além de ganhar a amizade dos GCMs que foram até sua casa, sendo eles: Belo, Bavia, Cíntia e Flávia.

“Eu fiquei surpresa, não esperava que eles pudessem fazer tudo isso. Foi muito legal da parte deles em realizar o sonho do meu filho. Sou muito grata”, disse Viviane, mãe de Ivan.