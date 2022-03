Prefixo 0303 para telemarketing começa a valer nesta quinta-feira (10)

Objetivo da medida é facilitar o reconhecimento desse tipo de chamada por parte dos consumidores

Imagem do br.depositphotos.com

A partir desta quinta-feira (10), as ligações de telemarketing devem ser feitas a partir de um número com o prefixo “0303”.

A nova regra para as chamadas foi determinada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em dezembro de 2021.

O objetivo é fazer com que as pessoas identifiquem facilmente esse tipo de ligação e possam optar por atender, bloquear ou ignorar o número.

Além disso, as operadoras devem realizar o bloqueio preventivo de chamadas originadas de telemarketing ativo a pedido do consumidor. Dessa forma, ele não receberá mais as chamadas.

Fonte: CNN Brasil

