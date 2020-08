Prefeitura recebe doação de 8 mil máscaras que serão distribuídas a população

Com pouco mais de 4 meses de combate a pandemia em Botucatu, a Prefeitura continua sua distribuição gratuita de máscaras de proteção.

Na tarde da última terça-feira, 04, o Município recebeu a doação de mais 8 mil máscaras. O material foi cedido pela organização Amigos de Botucatu, que realiza eventos beneficentes na Cidade.

Desde o início da distribuição, a Prefeitura já ofereceu aos botucatuenses aproximadamente 160 mil máscaras.

“Agradeço a todos que fizeram parte dessa importante doação dos Amigos do Bem, que nos ajudará a manter um serviço muito efetivo de orientação à população através da Guarda Civil Municipal. Continuamos solicitando o apoio de toda a população nessa luta, usando as máscaras toda vez que for necessário sair de casa”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

A Guarda Municipal continua realizando a orientação de munícipes tanto na região central quanto nos bairros periféricos de Botucatu. Ao abordar pessoas sem máscaras, as equipes cedem um equipamento com folheto de instrução sobre conservação e uso do material.