Prefeitura realiza leilão de móveis inservíveis nesta segunda-feira, 13

A Divisão de Almoxarifado e Patrimônio da Prefeitura de Botucatu realiza na próxima segunda-feira, 13, a partir das 8 horas, o Leilão Público Oficial de materiais móveis inservíveis da Administração Municipal.

O leilão ocorrerá tanto no formato online, pelo site da empresa Arrematar Online (arremataronline.com.br), quanto de forma presencial, no Auditório da Câmara Municipal, onde também ocorrerá o credenciamento para os participantes presenciais.

Ao todo serão 43 lotes leiloados, sendo 30 de veículos e 13 de sucatas ferrosas, eletrônicos e mobiliários em geral.

O conteúdo do leilão e as regras já estão disponíveis na aba “EDITAIS” do site da Prefeitura (botucatu.sp.gov.br).

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio da Prefeitura no (14) 3811-1446 e (14) 3811-1448.

