Prefeitura publica edital de concurso simplificado para coordenação da UAB

A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Educação, publicou ontem, 03 de março, o edital do concurso simplificado para vaga de Coordenador de Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), Polo de Botucatu.

As inscrições para o processo seletivo começam no próximo mês, no período de 04 a 08 de abril. Para se inscrever, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição, apresentar o Curriculum Lattes documentado e protocolar na Secretaria Municipal de Educação de Botucatu juntamente com todos os documentos exigidos no edital.

Os requisitos exigidos para o cargo são: graduação em nível superior; ser docente efetivo da Educação Básica Pública vinculado ao município de Botucatu; residir no município do Polo (Botucatu) ou próximo a ele; possuir experiência mínima de três anos no magistério municipal; possuir experiência na gestão da Educação a Distância; ter domínio do uso do computador, internet, webconferência, videoconferência e Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); não possuir acúmulo de cargo de docente no município de Botucatu ou fora deste, inclusive na rede estadual ou federal de ensino e dedicação integral ao exercício da coordenação do Polo UAB.

Para a seleção dos candidatos, será formada uma Comissão de Seleção nomeada pela Secretaria Municipal de Educação de Botucatu e o processo seletivo terá duas etapas: eliminatória e classificatória.

As informações completas sobre o certame estão disponíveis no link: https://www.botucatu.sp.gov.br/portal/diario-oficial/ver/159631

O resultado da seleção será divulgado no Diário Oficial do Município de Botucatu, em 07 de junho de 2022

Mais Informações:

Secretaria Municipal de Educação

Rua Dr. José Barbosa de Barros, 120, Vila dos Lavradores

Telefone (14) 3811-3150 / 3811-3199

Compartilhe esta notícia