Prefeitura prorroga contratação de leitos Covid da Rede Privada para atendimento ao público

Na manhã desta terça-feira, 08, a Prefeitura firmou novo contrato com a Unimed para a contratação de 150 diárias de UTI e 150 de enfermaria mensais para tratamento exclusivo de pacientes com coronavírus em Botucatu.

Participaram da assinatura o Prefeito Mário Pardini, o Secretário Municipal de Saúde, Dr. André Spadaro, o presidente da Unimed Dr. Walfrido Oberg, o diretor financeiro da Unimed Dr. Danilo Viani e o assistente jurídico Rosivaldo Russo.

Considerando o tempo médio de ocupação de leitos dos casos mais graves de coronavírus, que é de duas semanas, essa nova ação aumenta a capacidade do atendimento em até 10 pacientes graves por mês.

A Prefeitura só irá desembolsar qualquer custeio se realmente for necessário utilizar este serviço, que também pode ser expandido em 50%. Necessidade que não precisou ser executada no período do primeiro contrato.

“Estamos agindo com segurança e antecipação, assim como já fizemos no início da pandemia. Aproveitamos esse combate para melhorar nossa infraestrutura médica, renovando investimentos em leitos e testagens, tudo com o objetivo de dar segurança a população neste enfrentamento, e sem deixar que a economia do nosso município seja prejudicada”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.