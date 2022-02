Prefeitura faz recape na Rua Dr. Costa Leite, área central de Botucatu

Foto: Lucas Machado/Acontece Botucatu

As obras de recapeamento asfáltico de vias da região Central de Botucatu contemplaram nesta semana novo local. A Rua Dr. Costa Leite, um das vias mais importantes dessa região está recebendo as melhorias.

As obras estavam concentradas nesta quinta-feira, dia 10, no cruzamento com as Ruas José Dal Farra e Major Leônidas Cardoso. O recape contempla todos os quarteirões até o cruzamento com a Rua Carlino de Oliveira.

O Departamento de Engenharia de Tráfego da Prefeitura (Semutran), orienta os condutores a evitarem, se possível, a região da Costa Leite durante a execução dos trabalhos.

Em caso de condições climáticas desfavoráveis, tanto o recape, quanto a obstrução da Campos Salles serão suspensos. O recapeamento da região Central de Botucatu ainda chegará nas Ruas Siqueira Campos, Prudente de Moraes.

