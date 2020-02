Prefeitura e Senac abrem vagas para cursos profissionalizantes gratuitos

A Prefeitura de Botucatu, através da Universidade do Trabalhador e do Empreendedor, UNITE, e do Senac Botucatu, abrirá 23 vagas aos interessados em se qualificar profissionalmente de forma gratuita. As vagas são para os cursos de Repositor de Mercadorias (12 vagas + 6 cadastros de reserva) e Técnico em Informática (11 vagas + 6 cadastros de reserva).

As inscrições serão na próxima quarta-feira, 19, a partir das 8h30, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, localizada na Estação Ferroviária, conforme ordem de chegada e atendimento aos pré-requisitos.

As inscrições serão encerradas assim que for preenchido o número de vagas (23 + 12 cadastros de reserva). Para realizar a inscrição, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:

– RG e CPF (cópia simples e original);

– Comprovante de endereço (cópia simples e original);

– Comprovante de escolaridade ou declaração escolar (cópia simples e original);

– Carteira de Trabalho (apenas a original).

Caso o aluno for menor de idade, os seguintes documentos do responsável serão necessários:

– Cópia simples RG;

– Cópia simples CPF.

Pré-requisitos:

– Para o curso de Repositor de Mercadorias: ter no mínimo 16 anos de idade e ensino fundamental completo;

– Para o curso de Técnico de Informática: estar cursando no mínimo o 2º ano do ensino médio;

– Possuir renda bruta familiar per capita de até dois salários mínimos;

– Não estar participando de outros processos de triagem de bolsas de estudos no Senac São Paulo;

¬- Não estar matriculado ou em lista de espera em qualquer unidade do Senac São Paulo em curso igual, ou que seja realizado no mesmo período daquele para o qual pretende solicitar bolsa;

– Não ter abandonado curso no Senac São Paulo como bolsista nos últimos dois anos;

– Estar desempregado.

As aulas serão realizadas no Senac Botucatu. O de Repositor de Mercadorias entre 02 de março e 10 de junho, no horário das 08 às 12 horas, de segunda, quarta e sexta-feira.

Já o de Técnico em Informática será no período de 16 de março a 31 de maio, no horário das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.

Mais informações:

Desenvolvimento Econômico, Relações Institucionais e Trabalho

Rua Benjamin Constant, 161 – Vila Jaú (Estação Ferroviária)

Telefone: (14) 3811-1443

Senac Botucatu

Rua Raphael Sampaio, 85 – Boa Vista

Telefone: (14) 3112-1150