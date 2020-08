Prefeitura determina que empresas coloquem mais ônibus em circulação em Botucatu

A prefeitura de Botucatu (SP) determinou que as duas empresas concessionárias do transporte público da cidade aumentassem, a partir desta segunda-feira (3), o número de ônibus em circulação como forma de evitar aglomerações em horários de pico durante a pandemia de coronavírus.

Na prática, as duas empresas devem operar em dias úteis com a tabela horária vigente aos sábados. Já aos sábados e domingos, a tabela que vale é a vigente para domingos. (confira as mudanças abaixo)

Reportagem da TV TEM apurou, no entanto, que as empresas ainda não estão cumprindo totalmente as determinações de resolução da Semutran, a Secretaria de Infraestrutura que administra o transporte público da cidade. Consultadas, as empresas disseram que não vão se manifestar.

De acordo com resolução assinada pelo secretário de Infraestrutura, William de Oliveira e Silva, a medida foi necessária porque a tabela horária até então em vigor na cidade precisou ser readequada por conta do aumento no número de passageiros provocado pela retomada das atividades comerciais.

Segundo a prefeitura, desde o início da pandemia o serviço passou por readequações, com redução de horários e ônibus em circulação, causadas pela queda brusca de movimento de passageiros.

Dados da Semutran apontavam uma média de 27 mil pessoas por dia usando o serviço antes da pandemia. Na última sexta-feira (31), a quantidade de passageiros atingiu cerca 37% desse total.

Mesmo assim, diante da retomada gradual das atividades, a prefeitura vem promovendo ações para ampliar as linhas do transporte coletivo. Atualmente, apenas cinco das 37 linhas estão sem operação em função da baixa quantidade de passageiros. Todas as demais estão operando, sendo que 50% delas já com a tabela de dia útil.

Em nota, a prefeitura informou que “não há qualquer litigio que envolva com as empresas de ônibus que operam em Botucatu e que o acompanhamento faz parte do contrato entre a prefeitura e as duas empresas”.

Ainda segundo a nota, a modificação deve continuar nos próximo dias, “sempre com base na avaliação da quantidade de passageiros, linhas e horários, buscando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato”.

As alterações

Segundo a nova resolução, a partir desta segunda-feira, o sistema de transporte público de Botucatu passa a operar em dias úteis com a tabela horária vigente aos sábados. Já aos sábados e domingos, a tabela que vale é a vigente para domingos.

Linha 205 (Cohab-Vila Paulista): será mantida em operação com tabela horária de domingo, seguindo todas as viagens até a Unesp

será mantida em operação com tabela horária de domingo, seguindo todas as viagens até a Unesp Linhas 213 (Cohab-Unesp), 214 (Comerciários-Unesp), 215 (Cohab II-Unesp), 216 (Bairro Alto-Unesp) e 217 (Jd. Paraíso-Unesp): manutenção em operação em dias úteis na primeira viagem

manutenção em operação em dias úteis na primeira viagem Linha 208 (Rodoviária-Votoriana): mantém mesma tabela horária praticada desde a resolução anterior.

A resolução determina ainda que poderão ser disponibilizados veículos de reforço em linhas específicas e em horários determinados pela prefeitura, de acordo com a demanda. A tabela completa pode ser consultada no site da Semutran.

