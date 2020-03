Prefeitura de Botucatu divulga editais e site para Concurso Público; confira

A Prefeitura de Botucatu abre nesta segunda-feira, 09, um novo concurso público para 55 vagas diretas e cadastro reserva para 65 funções.

São elas: administrador de museu, agente de combate a endemias, agente comunitário de saúde, agente fiscalizador, analista de procuradoria, analista de projeto de construção, armador, assistente técnico de cultura, assistente técnico de trânsito, atendente de museu, auditor fiscal da receita municipal, auxiliar administrativo, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de coveiro, auxiliar de cultura, auxiliar de enfermagem, auxiliar de topógrafo, bibliotecário, borracheiro, coveiro, contador, cuidador, eletricista semafórico, encanador, fiscal de rendas, fonoaudiólogo, Guarda Civil Feminino, Guarda Civil Masculino, Inspetor de alunos, jardineiro, lavador de veículos, letrista, médico (clínico), médico (ginecologista), médico (pediatra), médico do trabalho, nutricionista, operador de maquinas pesadas, orientador de esportes e recreação, pedreiro, pintor, procurador jurídico, professor de Educação Básica (Educação Especial), professor de Educação Básica (1º ao 5º ano), psicólogo, técnico agrícola, técnico de enfermagem, trabalhador braçal, tratorista, veterinário e vigia.

As remunerações são específicas para cada cargo, variando de R$1.119,07 a R$2.712,99 mais vale compras e outros benefícios.

“Mesmo em um momento delicado do nosso Município, quando nos esforçamos para reconstruir o que foi destruído pela chuva, não podemos deixar de realizar outros investimentos. Tradicionalmente, a Prefeitura é uma das organizações que mais emprega na Cidade, e com esse novo concurso levaremos mais oportunidades a quem está fora do mercado de trabalho”, afirma o Prefeito Mário Pardini.

As inscrições, que começam nesta segunda-feira, 09, vão até o dia 26 de abril e podem ser realizadas clicando nos seguintes link:

https://caipimes.selecao.net.br/informacoes/17/

https://caipimes.selecao.net.br/informacoes/16/

Os editais do concurso também estão disponíveis no site da Prefeitura (www.botucatu.sp.gov.br).

As provas estão previstas para o dia 17 de maio. Os candidatos que estiverem desempregados poderão solicitar isenção da taxa de inscrição no período entre 10 e 13 de março, de acordo com o que está previsto no edital.

O processo está sob responsabilidade da Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS, através da Coordenadoria de Apoio a Instituições Públicas – CAIPIMES. A Prefeitura solicitou à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, de Botucatu a indicação de um representante para acompanhar todo o processo, a fim de torná-lo mais transparente.