Prefeitura de Botucatu adiciona novo formato de sanitização de ruas na luta contra o coronavírus

Desde o início da quarentena, no fim do mês de março, a Prefeitura de Botucatu em parceria com a Sabesp e a Usina São Manuel, tem feito a limpeza de vias públicas e locais de grande circulação de pessoas através de uma solução de água e hipoclorito de sódio.

Além do trabalho de sanitização utilizando caminhões pipa, a Prefeitura realiza também a dispersão da solução desinfetante através de um gerador aerossol a frio.

Este equipamento, manejado pelas equipes da Vigilância Ambiental em Saúde, produz uma névoa espessa que sanitiza as superfícies de contato.

“Essa nova técnica de aplicação consegue tratar de forma abrangente as superfícies de contato como, por exemplo, as portas de estabelecimentos comerciais, praças, entre outros. O equipamento tem uma vazão de 2 litros por minuto, e além de ter efetividade no combate ao coronavírus, servirá também futuramente nos trabalhos de nebulização contra o mosquito da dengue”, afirma Valdinei Campanucci, Supervisor de Serviços de Saúde Ambiental e Animal.

As equipes de sanitização percorrem as vias do comércio da Cidade e higienizam locais como bancos, postos de saúde, praças, pontos de embarque do transporte coletivo, prédios municipais, dentre outros espaços com grande circulação de pessoas.