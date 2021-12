Prefeitura assina convênios para construção de unidade de saúde no Cachoeirinha e pavimentação asfáltica em Rubião

A Prefeitura de Botucatu acertou nesta terça-feira, dia 07, uma série de convênios para diversas áreas. As assinaturas ocorreram em São Paulo na sede do Governo do Estado.

Segundo informações do Prefeito de Botucatu, Mário Pardini. O total de recursos chega a R$ 8 milhões. Ele esteve acompanhado do Secretário de Saúde, André Spadaro, e do Deputado Federal Samuel Moreira.

Os valores servirão para a pavimentação de bairros que ainda possuem ruas de terra, como o Nossa Senhora das Graças, no Distrito de Rubião Junior. Também será alvo desse convênio os asfaltamento do Distrito Industrial 4, em fase de conclusão.

Os recursos também servirão para a construção da Unidade de Saúde do Cachoeirinha, também de uma Casa da Juventude em Rubião Júnior, entre outras obras.

“Vamos começar o ano de 2022 a todo vapor, levando qualidade de vida, infraestrutura e desenvolvimento aos quatro cantos de Botucatu”, disse Pardini em postagem no Facebook.

