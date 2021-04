Prefeitura amplia frente de trabalho e vai aumentar auxílio a participantes em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu ampliou o número de participantes no programa “Botucatu em Frente”. Agora, 153 participantes fazem parte da frente de trabalho, 53 a mais do que as 100 vagas existentes até então.

Os integrantes do “Botucatu em Frente” tem auxiliado a Prefeitura na execução de serviços públicos como os de capina, varrição e outros referentes à zeladoria do Município, cumprindo jornada semanal de 30 horas.

O Executivo Municipal encaminhou a Câmara dos Vereadores um projeto de lei que visa a ampliação da bolsa auxílio aos participantes. A proposta prevê a mudança de R$ 500 para R$ 700, além do auxílio alimentação mensal.

O programa, desenvolvido pelas Secretarias Municipais de Assistência Social e Desenvolvimento Econômico, e pelo Fundo Social de Solidariedade, promove oportunidade de trabalho, qualificação profissional e renda para pessoas vulneráveis, que já são atendidas pelos Centros de Referência a Assistência Social (CRAS) de Botucatu.

“Neste momento de dificuldades financeiras, é papel do Poder Público auxiliar quem mais precisa, e nunca vamos nos furtar de fazer isso. São pessoas que buscam uma nova vida, recolocação no mercado de trabalho e que estão empenhadas em mudar de vida. Nada mais justo do que contribuirmos ainda mais com isso”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

O projeto de lei enviado será votado pela Câmara dos Vereadores. Se aprovado, retornará ao Prefeito para sanção e execução.