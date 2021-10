Prefeito Mário Pardini passa por cirurgia no Hospital das Clínicas de Botucatu

Pardini sentiu fortes dores abdominais após um jogo de futebol neste sábado

O Prefeito de Botucatu Mário Pardini passará ainda neste sábado, dia 16, por um procedimento cirúrgico no Hospital das Clínicas. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Prefeitura ao Acontece Botucatu.

Segundo informações, Pardini sentiu fortes dores renais após uma partida de futebol pela manhã. Ao ser internado, uma junta médica do HCFMB decidiu pela cirurgia para retirada de pedras no rim, considerada de baixa complexidade.

Pardini deverá ficar afastado do trabalho pelos próximos dias para recuperação. O Acontece Botucatu também entrou em contato com o Hospital das Clínicas, através de sua assessoria, que enviou uma nota informando o estado de saúde do Prefeito.

“O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) informa que o Prefeito de Botucatu Mário Eduardo Pardini Affonseca está internado em nosso hospital aos cuidados da Urologia. O paciente encontra-se em leito, assistido, medicado; seu estado de saúde é estável e aguarda programação cirúrgica”, diz a nota.

O problema das pedras no rim

Os principais sintomas das pedras nos rins são a cólica renal (uma dor lombar) e o sangramento urinário. Mas, se o cálculo estiver dentro do rim, sem se deslocar, os sintomas podem nem aparecer.

Algumas etapas são necessárias para diagnosticar as pedras. Normalmente, os primeiros exames são de urina, sangue (para ver a função do rim) e ultrassonografia. Caso surja alguma alteração, é feita uma tomografia computadorizada.

O tratamento depende do tamanho da pedra. Muitas vezes os cálculos são eliminados naturalmente pela urina. Mas há situações em que é necessária a realização de cirurgia para a remoção. A terapia mais adequada deve ser indicada pelo urologista após análise do paciente.