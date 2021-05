Prefeito de Botucatu Mário Pardini tem WhatsApp clonado

Um crime virtual que está ocorrendo com frequência e que nesta quarta-feira, dia 12, vitimou o Prefeito de Botucatu. Mário Pardini teve sua conta de WhatsApp clonada.

A divulgação foi feita hoje em suas redes sociais. Faltando poucos dias para a vacinação em massa da população, ele lamentou a ação hacker, em um momento que mantém contato direto com diversas autoridades.

“Pessoal, infelizmente tive meu WhatsApp clonado. Em um momento importante, em que estamos tratando de coisas tão relevantes para a Cidade e nossa população. Peço que desconsiderem qualquer mensagem. Assim que recuperar, informo por aqui”, disse ele em postagem no Facebook e Instagram.

Não foi divulgado se o Chefe do Executivo teve algum tipo de prejuízo ou se terceiros foram vítimas. Pardini deverá fazer um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

O conhecido, mas pouco entendido, golpe da clonagem de WhatsApp é um dos mecanismos de roubo virtual que mais crescem no país atualmente. O golpe consiste em “clonar” a conta do usuário e acessar o WhatsApp da vítima em outro aparelho. Com isso, o invasor é capaz de enviar mensagens para amigos e família simulando uma emergência e solicitando dinheiro e depósitos, se passando pelo dono da conta.