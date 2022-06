Prazo para o Alistamento Militar obrigatório encerra em 30 de Junho

Alistamento pode ser on-line ou presencial para jovens que nasceram no ano de 2004 e completam 18 anos em 2022

Termina no próximo dia 30 de junho o prazo para o alistamento militar obrigatório. Os jovens brasileiros do sexo masculino que nasceram no ano de 2004 e completam 18 anos em 2022, independente do mês de nascimento, podem se inscrever pelo site do Alistamento Militar: alistamento.eb.mil.br ou procurar a Junta de Serviço Militar da sua cidade.

A 026ª Junta de Serviço Militar de Botucatu está localizada na Rua General Júlio Marcondes Salgado, 106, no Centro, e atende de segunda à sexta-feira das 08 às 11 e das 13h30 às 16 horas.

Os documentos necessários para o alistamento são: certidão de nascimento, RG, CPF e comprovante de residência.

Mais informações:

Junta de Serviço Militar de Botucatu

Rua General Júlio Marcondes Salgado, 106 – Centro

Telefone: (14) 3811-1612

E-mail: [email protected]

