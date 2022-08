Prazo para inscrições no processo seletivo para 15 mil vagas de recenseador no IBGE termina hoje

Gratuitas, as inscrições devem ser feitas em um dos postos do IBGE listados no edital. Remuneração será por produção.

Nesta quarta-feira (3), termina o prazo para as inscrições do processo seletivo do IBGE para a contratação de trabalhadores temporários para o Censo Demográfico 2022. São 15.075 vagas para recenseador, que exige nível fundamental completo. A previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado.

Os candidatos devem levar a ficha de inscrição até um dos postos do IBGE listados no edital. A ficha pode ser acessada neste link.

As vagas são para todo o país – veja o quadro de vagas.

A seleção ocorrerá por meio de análise de títulos, que abrange a titulação acadêmica dos candidatos. A divulgação do resultado do processo seletivo será em 15 de agosto.

A remuneração será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.

A jornada de trabalho recomendável para a função é de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento.

O que faz um recenseador?

O recenseador tem como principal função entrevistar os moradores durante a coleta. Como a remuneração é por produção, ela pode variar de acordo com o tempo dedicado ao trabalho e o grau de dificuldade na abordagem aos domicílios. É possível calcular uma estimativa neste simulador.

Fonte: G1

