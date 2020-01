Prazo para decisão sobre acordo Boeing-Embraer é adiado para abril

Os reguladores de mercado da União Europeia estabeleceram novo prazo para decidir sobre acordo entre as fabricantes de aviões Boeing e Embraer. A análise estava suspensa até a última segunda-feira e, agora, uma decisão sobre fusão pode ser tomada até 30 de abril.

No fim de dezembro, os reguladores europeus teriam solicitado mais de 1,5 milhão de páginas de informações e dados em mais de 20 anos de campanhas de vendas das companhias. As preocupações da Comissão Europeia se devem à redução do número de participantes importantes no mercado global de jatos.

A fabricante brasileira de aeronaves Embraer concluiu nos primeiros dias deste ano a cisão do negócio de aviação comercial, conforme previsto no cronograma do acordo com Boeing.

A negociação entre as fabricantes de aeronaves prevê a criação de uma joint venture que englobará o braço de aviação comercial da Embraer. Assim, a Boeing deterá 80% da nova empresa, enquanto a Embraer terá 20%.

Além da aprovação dos reguladores europeus, o acordo depende do aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O novo prazo estabelecido pela União Europeia pode ser interpretado negativamente pelo mercado, uma vez que a transação está sob análise dos europeus desde 30 de agosto de 2019.

Informações do G1