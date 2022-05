Poupatempo tem novo mutirão com mais de 9 mil vagas para renovação de CNH

No último sábado (21), cerca de 4,8 mil condutores foram atendidos; nova oportunidade para regularizar a habilitação acontece dia 28 de maio

Os motoristas que estão com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida entre janeiro e fevereiro de 2021 precisam ficar atentos, pois termina no próximo dia 31 de maio o prazo para renovar o documento. Quem ainda não regularizou a habilitação pode aproveitar a oportunidade no último mutirão do mês, que será promovido pelo Poupatempo, no próximo sábado (28), em todas as unidades.

As vagas estarão disponíveis a partir desta quarta-feira (25) e o agendamento deve ser feito pelos canais digitais – portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital ou totens de autoatendimento. Serão 9,4 mil vagas distribuídas entre os postos. Somente na última ação, em 21 de maio, 4,8 mil condutores solicitaram o serviço.

Neste ano, o Poupatempo já realizou mais de um milhão de atendimentos para solicitações de renovação de CNH, sendo que apenas 414 mil foram feitas presencialmente. Ao longo de todo o ano passado, 7 milhões de cidadãos deram entrada ao processo de renovação da habilitação no Poupatempo e, desse total, 4,5 milhões de solicitações (65%) foram realizadas de forma online.

Importante ressaltar que o serviço presencial será disponibilizado no horário habitual de cada unidade, mediante agendamento prévio, que deve ser feito nos canais eletrônicos de forma gratuita. A prioridade é atender aqueles que estejam com a habilitação para vencer ainda neste mês e precisam realizar alterações no documento, como transferência interestadual, por exemplo. De acordo com estimativas do Detran.SP, cerca de 170 mil motoristas estão com as habilitações vencidas neste período.

A renovação simplificada deve ser feita preferencialmente de forma remota, tanto pelo Poupatempo quanto pelos canais do Detran.SP. Para isso, o motorista não precisa comparecer presencialmente em uma unidade, bastando seguir o passo a passo do atendimento online, realizar o exame médico na clínica indicada durante o processo e o novo documento chegará ao endereço de cadastro, pelos Correios.

Vale lembrar que motoristas que tenham CNH nas categorias C, D ou E precisam realizar o exame toxicológico em laboratório credenciado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) com antecedência, pois o laudo poderá ser solicitado durante o exame médico. O exame é válido por dois anos e meio para menores de 70 anos e tem a mesma validade da CNH para maiores de 70 anos. Outra opção é o motorista solicitar o rebaixamento de categoria, o que também pode ser feito pelos canais digitais, inclusive durante o processo de renovação simplificada.

Renovação da CNH

Para renovar a CNH, basta acessar o portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital, clicar em Serviços > CNH > Renovação de CNH. Após confirmar ou atualizar os dados, o motorista agenda e realiza o exame médico na clínica credenciada indicada pelo sistema.

Quem exerce atividade remunerada ou optar pela inclusão do EAR na CNH, precisa passar também pela avaliação psicológica e será direcionado a um profissional credenciado.

Se for aprovado nos exames, é necessário pagar a taxa de emissão e aguardar as orientações que serão enviadas por e-mail pela Senatran para acessar a CNH Digital, que tem a mesma validade do documento físico, disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). O código de segurança para acessar a CNH digital também pode ser consultado pelos canais eletrônicos do Poupatempo.

Para evitar deslocamentos e proporcionar mais conforto e comodidade, o cidadão irá receber a CNH física, pelos Correios, no endereço indicado pelo motorista.

Calendário com os novos prazos de CNH:

Mês/Ano de Vencimento Prazo Máximo Janeiro/2021 Fevereiro/2021 Maio/2022 Março/2021 Abril/2021 Junho/2022 Maio/2021 Junho/2021 Julho/2022 Julho/2021 Agosto/2021 Agosto/2022 Setembro/2021 Outubro/2021 Setembro/2022 Novembro/2021 Dezembro/2021 Outubro/2022 Janeiro/2022 Fevereiro/2022 Novembro/2022 Março/2022 Abril/2022 Dezembro/2022 Maio/2022 Janeiro/2023 Janeiro/2023 Junho/2022 Fevereiro/2023 Fevereiro/2023 Julho/2022 Março/2023 Março/2023 Agosto/2022 Abril/2023 Abril/2023 Setembro/2022 Maio/2023 Maio/2023 Outubro/2022 Junho/2023 Junho/2023 Novembro/2022 Julho/2023 Julho/2023 Dezembro/2022 Agosto/2023 Agosto/2023

Mutirão para renovação de CNH: acontecerá nas unidades do Poupatempo, com 9,4 mil vagas.

Data: sábado, 28 de maio.

Horários de atendimento: habitual, de acordo com a unidade escolhida e mediante agendamento prévio. Os locais e endereços podem ser consultados no portal www.poupatempo.sp.gov.br.

