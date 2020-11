Poupatempo realiza mutirão para retirada de documento de compra e venda de veículos

O Poupatempo realiza desde o último dia 28 um mutirão para retirada do Certificado de Registro de Veículos (CRV), o documento de compra e venda, com ampliação da oferta de vagas de agendamento em 58 unidades do estado, oito delas no centro-oeste paulista.

Segundo órgão, a medida foi lançada para facilitar a vida do cidadão que precisa CRV, o antigo DUT. A partir de agora, são 6,5 mil vagas disponíveis diariamente durante o horário de funcionamento de cada unidade, inclusive aos sábados.

A entrega do CRV para pessoas físicas nessas unidades só será permitida mediante agendamento nos portais do Poupatempo e do Detran-SP. Basta clicar no link ‘Retirada de CRV’ para escolher a opção desejada.

Quem fez a solicitação pelo Fale Conosco também pode, a partir de agora, optar pelo agendamento prévio para agilizar a retirada do documento. É importante que, na data e horário marcados, o cidadão compareça à unidade com a documentação encaminhada nos canais eletrônicos.

Nas demais cidades da região, a retirada do documento segue sendo feita mediante preenchimento de uma ficha no site do Poupatempo ou do Detran. Neste caso, o consumidor precisa aguardar o contato do órgão, que fará o agendamento para a retirada do CRV.

Não é permitido que pessoas de outras cidades façam o agendamento nos municípios que integram o mutirão porque, segundo o órgão, o local de registro do documento deve respeitar o endereço de moradia, na cidade de registro do veículo.

Poupatempo de Botucatu

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 461 – Centro

Fonte: Portal G1