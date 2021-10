Poupatempo realiza mutirão para emissão de RG no mês de outubro

O Poupatempo promove neste mês de outubro um mutirão de RG para atender às solicitações de Carteiras de Identidade. No total, serão ofertadas cerca 55 mil vagas distribuídas entre os 85 postos do estado de São Paulo, que vão operar em horário estendido durante todos os sábados do mês, das 13h às 17h, e também na segunda-feira (11/10), véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida.

A ação é exclusiva para cidadãos que precisam emitir o RG e o atendimento nas unidades acontecerá mediante agendamento prévio, que estará disponível sempre nas quintas-feiras anteriores às datas dos eventos, pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital.

Caso não seja possível, basta o responsável assinar uma autorização, que pode ser acessada pelo link http://bit.ly/2txpHQY, para ser apresentada no ato do atendimento, junto com um documento de identificação do responsável, com a mesma assinatura.

Serviço – Mutirão para emissão de RG:

Horário estendido de atendimentos nos postos da capital e interior aos sábados: das 13h às 17h.

No dia 11/10, véspera do feriado de 12 de outubro, o mutirão será realizado no expediente normal de cada unidade.

Datas:

– 02/10 (sábado)

– 09/10 (sábado) e 11/10 (segunda-feira), exceto unidade de Bebedouro

– 16/10 (sábado)

– 26/10 (sábado)

– 30/10 (sábado)

*Agendamento prévio obrigatório em www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital. Todas as informações, bem como endereços e horários de funcionamento das unidades, também podem ser consultadas nos canais digitais do programa.