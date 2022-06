Poupatempo realiza mutirão inédito para motoristas profissionais regularizarem CNH

O Poupatempo, em parceria com o Detran, promove neste sábado (2), o mutirão para inclusão da observação “Exerce Atividade Remunerada” (EAR) na CNH.

A ação, desta vez inédita para o serviço, tem como objetivo atender prioritariamente os motoristas que precisam do EAR na habilitação, medida obrigatória para aqueles que trabalham de forma remunerada por meio de um veículo.

Serão 4,3 mil vagas distribuídas entre as unidades do Poupatempo. O serviço deve ser marcado previamente pelos canais eletrônicos de forma gratuita no portal, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento.

Para incluir o EAR é necessário passar pela avaliação psicológica e, se considerado apto, pagar a taxa de emissão. Depois que todas as etapas estiverem concluídas, o condutor irá receber o documento físico pelos Correios, no endereço indicado pelo cidadão.

Também será possível obter a CNH Digital, disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). O código de segurança para acessar a versão online pode ser consultado pelos canais eletrônicos do Poupatempo.

Fonte: portal g1

