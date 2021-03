Poupatempo permanece apenas com atendimento pelos canais digitais

As unidades do Poupatempo permanecerão fechadas em todo o Estado enquanto durar a fase emergencial do Plano São Paulo. Já os 130 serviços eletrônicos, disponíveis no aplicativo Poupatempo Digital e no portal www.poupatempo.sp.gov.br continuam funcionando, sem interrupções.

A medida também se aplica aos postos da capital, que entre os dias 26 de março e 4 de abril fará a antecipação de feriados municipais. Com os atendimentos presenciais suspensos continuam mantidas apenas a retirada de documentos e as solicitações emergenciais pelos canais eletrônicos.

Nas plataformas digitais, as 130 opções disponíveis à população podem ser realizadas de forma fácil, rápida e segura, sem a necessidade de sair de casa. Atualmente, mais de 70% dos atendimentos do Poupatempo são pelos canais online do programa.

Entre os serviços digitais mais solicitados, estão a renovação e segunda via de CNH, consulta de multas e de pontuação na CNH, IPVA, Carteira de Trabalho, Seguro desemprego, Licenciamento e transferência de veículos, entre outros.

O novo formato de atendimento, com ênfase no digital é permanente e a meta do Poupatempo é oferecer 180 opções online ao final deste ano, e chegar a 240 até o término de 2022.