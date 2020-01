Poupatempo de Botucatu teve atendimento interrompido por problemas estruturais

A Unidade do Poupatempo de Botucatu ficou fora de operação na manhã desta segunda-feira, dia 27. Segundo foi informado a quem procurou o serviço, o prédio estaria passando por vistorias após a constatação de problemas estruturais em uma das paredes dos imóveis.

Em contato com o Acontece Botucatu, a Defesa Civil do Município confirmou os trabalhos de vistoria no local, e informou que um engenheiro estava no local, atestando que não havia necessidade de interdição do prédio. Nos próximos dias deverá ser feita uma obra de escoramento e reparo da parede danificada.

Procurada pela reportagem do Acontece Botucatu, a assessoria de imprensa do Poupatempo também confirmou o fato, afirmando que a unidade foi reaberta às 10h30 da manhã desta segunda.

Veja a nota oficial:

NOTA POUPATEMPO

Por conta de uma fissura na parede, o Poupatempo de Botucatu ficou com atendimento interrompido na manhã desta segunda-feira (27), das 09h às 10h30.

O prédio é da Prefeitura e está cedido à Prodesp. A Companhia acaba de receber a avaliação dos engenheiros do município e o posto pode ser reaberto sem risco à população e colaboradores.