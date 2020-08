Poupatempo de Botucatu reabrirá no dia 23 de setembro

Reabertura gradual foi anunciada hoje pelo governo paulista (Arquivo Acontece Botucatu)

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (12) a reabertura gradual de unidades do Poupatempo e do Ciretran em cidades que estiverem nas fases laranja e amarela do Plano São Paulo de reabertura das atividades econômicas.

Mesmo estando na Fase Amarela, Botucatu terá que esperar um pouco mais. A unidade no município irá reabrir apenas no dia 23 de setembro, conforma listagem mais abaixo.

A primeira fase de reabertura acontecerá a partir do dia 19 de agosto quando serão reabertas as unidades da Sé, Itaquera, São Bernardo do Campo, Mauá, Mogi das Cruzes, Santos, Guarujá e Bauru. A cada semana novas unidades voltarão a funcionar.

Ao todo, serão reabertas 252 como Ciretran e 8 como Poupatempo. Em ambos os formatos, as unidades só poderão atender até 30% da sua capacidade. As unidades do Poupatempo foram fechadas desde o dia 24 de março devido ao decreto que suspendeu serviços não essenciais durante a pandemia do coronavírus.

Veja cronograma de abertura

19 de agosto: Sé, Itaquera, São Bernardo do Campo Mauá, Mogi das Cruzes, Santos, Guarujá e Bauru

26 de agosto:Lapa, Santo Amaro, Cidade Ademar, Guarulhos, Suzano, Caraguatatuba, Campinas Shopping, Sorocaba, Araraquara, São Carlos, São Vicente e Praia Grande.

02 de setembro: Santo André, Osasco, Taboão da Serra, Diadema, Carapicuíba, São José do Rio Preto, Catanduva, Fernandópolis, Barretos, Caieiras, Cotia, Indaiatuba.

10 de setembro: Itaquaquecetuba, Piracicaba, Franca, Americana, Rio Claro, Marília, Presidente Prudente, Bragança Paulista, Mogi Guaçu, São João da Boa Vista, Araras, Sertãozinho.

16 de setembro: Guaratinguetá, Ourinhos, Tatuí, Jahu, Itu, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Taubaté, Limeira, Araçatuba e Jundiaí.

23 de setembro: Lençóis Paulista, Jales, Aguaí, Salto, Pindamonhangaba, Votuporanga, Jacareí, Bebedouro, Botucatu e Birigui.

30 de setembro: Penápolis, Andradina, Avaré, Assis, Itapetininga, Itapeva, Registro, Dracena, Tupã e Lins.

14 de outubro: Hortolândia, Santa Barbara D’oeste, São Caetano do Sul, Sumaré, Franco da Rocha.

28 de outubro: Barueri, Itapevi, Atibaia, Valinhos, Embú das Artes, Itatinga, Porto Ferreira e São Sebastião.

Informações do Portal G1 e Governo de SP