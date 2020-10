Poupatempo de Botucatu amplia oferta de vagas para retirada do Certificado de Registro de Veículos

Para facilitar a vida do cidadão que precisa do Certificado de Registro de Veículos (CRV), o antigo DUT, utilizado nos processos de compra e venda de veículos, o Poupatempo disponibilizou 5,5 mil novas vagas de agendamento para a retirada do documento. A unidade de Botucatu foi listada nessa ampliação.

A força tarefa acontece em 58 postos do Poupatempo, localizados na Região Metropolitana de São Paulo, litoral e interior do Estado. A partir de agora são 6,5 mil vagas disponíveis diariamente durante o horário de funcionamento de cada unidade, inclusive aos sábados.

A entrega do CRV para pessoas físicas nessas unidades só será permitida mediante agendamento, nos portais www.poupatempo.sp.gov.br e www.detran.sp.gov.br. Basta clicar no link ‘Retirada de CRV’ para escolher a opção desejada. Quem fez a solicitação pelo Fale Conosco também pode, a partir de agora, optar pelo agendamento prévio para agilizar a retirada do documento. É importante que na data e horário marcados o cidadão compareça à unidade com a documentação encaminhada nos canais eletrônicos.

Para evitar aglomerações e minimizar os riscos de transmissão do novo coronavírus, o acesso aos postos é controlado e o atendimento realizado apenas com agendamento.

O uso de máscaras de proteção é obrigatório, assim como a medição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel na entrada das unidades. A manutenção do distanciamento entre as pessoas foi reforçada com sinalização nos bancos de espera, marcações no chão e orientação. A presença de acompanhantes permitida somente em casos de crianças, idosos ou pessoas com deficiência.

Em dois meses de reabertura, foram realizados cerca de 3,2 milhões de atendimentos, sendo 2,4 milhões de forma online e 800 mil presenciais. Com a digitalização dos serviços, as plataformas online (site e app) foram fundamentais para manter o atendimento ao público. São 87 opções, com agilidade e conforto, na palma da mão, pelo celular, ou na tela do computador.

Poupatempo de Botucatu

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 461 -Centro.