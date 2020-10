Poupatempo comemora 23 anos no estado nesta terça-feira

Nesta terça-feira (20), o programa Poupatempo comemora 23 anos de atendimento à população. Desde a inauguração, em 1997, foram prestados 605 milhões de serviços públicos, sendo 7,3 milhões somente neste ano.

Gerenciado pela Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo –, o Poupatempo conta atualmente com 75 unidades físicas, e até 2022, serão 340 em todo o estado. Em Botucatu já são 9 anos de serviços.

“Com o plano de expansão do programa, anunciado em agosto, além de expandir a capilaridade do atendimento para um número maior de municípios, o Poupatempo mantém o processo de digitalização, atendendo aos anseios de uma sociedade que cada vez mais busca pelas facilidades do digital”, explica André Arruda, presidente da Prodesp.

Para viabilizar o aumento do número de postos de atendimento, o Poupatempo incorporou todos os serviços do Detran.SP e, nos próximos dois anos, as unidades de atendimento do órgão estadual de trânsito serão transformadas em postos Poupatempo.

A medida resultará em atendimento público de forma presencial e remota, pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br e aplicativo de celular Poupatempo Digital, com mais de 240 opções de serviços para todos os municípios paulistas – incluindo o alcance a cidades menores. Os novos postos serão mais modernos, enxutos e com atendentes realizando diversos tipos de serviços.

O programa Poupatempo é reconhecido pela excelência em atendimento e prestação de serviços. No início deste ano, foi eleito pela sexta vez consecutiva como ‘Melhor Serviço Público de São Paulo’, pelo Instituto Datafolha.

Atendimentos presenciais

Devido à pandemia de COVID-19, todas as unidades tiveram que ser fechadas temporariamente. As atividades foram retomadas de forma gradual, seguindo as diretrizes do Plano São Paulo, a partir de 19 de agosto. Desde a reabertura, já foram 765 mil atendimentos presenciais prestados em todos os postos do estado.

De acordo com o diretor do Poupatempo, Murilo Macedo, as plataformas digitais (site a aplicativo) foram fundamentais para manter o atendimento público à população durante a pandemia.

“A Prodesp ampliou os esforços na digitalização de serviços para que os cidadãos pudessem acessar o Poupatempo de maneira virtual, na palma da mão, pelo celular, ou na tela do computador. Com isso, mais de 2,4 milhões de serviços já foram concluídos de forma online”, explica.

Para minimizar os riscos de transmissão e garantir a segurança da população e dos colaboradores, o acesso aos postos é controlado e o atendimento realizado apenas mediante agendamento de data e hora, por meio portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital.

O uso de máscaras de proteção é obrigatório, assim como a medição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel na entrada das unidades. A manutenção do distanciamento entre as pessoas foi reforçada com sinalização nos bancos de espera, marcações no chão e orientação. A presença de acompanhantes permitida somente em casos de crianças, idosos ou pessoas com deficiência.

Informações complementares

A primeira unidade do Poupatempo aberta para o atendimento ao público foi a da Sé, localizada no centro da capital, na Praça do Carmo. Desde a inauguração, em 1997, já foram mais de 60 milhões de atendimentos prestados, sendo mais de 315 mil só neste ano.

O outro posto que também faz aniversário em 20 de outubro é o Poupatempo de Mogi das Cruzes. Inaugurada em 2011, a unidade do Alto Tietê, soma 4,7 milhões de atendimentos, sendo 80,9 mil só neste ano.

A relação com os endereços e os horários de funcionamento das unidades estão disponíveis no portal do Poupatempo.