Poupatempo começa a entregar documentos pelos Correios

O Poupatempo iniciou nesta segunda-feira (27) as postagens pelos Correios para entrega de Carteira Nacional de Habilitação (CNHs) aos cidadãos atendidos nos postos nos três primeiros meses do ano, antes da suspensão temporária dos atendimentos por conta da pandemia. A ação beneficia 65 mil motoristas.

Em 16 de julho, em parceria com o Detran.SP, o Poupatempo anunciou a entrega gradual, de forma segura e sem nenhum custo para o cidadão, de 195 mil documentos (130 mil RGs e 65 mil CNHs) prontos, aguardando retirada nas unidades de atendimento.

Na primeira semana, o programa entregou 76 mil RGs solicitados em março. A partir de 3 de agosto, começam a ser entregues as Carteiras de Identidade emitidas em janeiro e fevereiro.

Para Murilo Macedo, diretor da Prodesp (empresa de Tecnologia do Governo do Estado que gerencia o Poupatempo), o objetivo da ação é oferecer mais facilidade para a população e evitar aglomerações futuras, quando as unidades forem reabertas. “Sabemos que a melhor maneira de se proteger é com o distanciamento social. Por isso, o Poupatempo se antecipou e, por meio de entrega em domicílio, atende a população de maneira responsável e segura”, afirma.

Atendimento

A entrega dos documentos é feita nos endereços de cadastros, gratuitamente. Caso não receba a correspondência até o dia 10 de agosto, o cidadão deve entrar em contato pelos canais de atendimento: Fale Conosco, no portal do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br), ou Fale com o Detran.SP, no site do órgão (www.detran.sp.gov.br).

Desde o início da pandemia de COVID-19, o Governo de São Paulo, por meio da Prodesp, não mediu esforços no desenvolvimento de inovações tecnológicas para manter o pleno funcionamento dos serviços essenciais para que o cidadão tivesse atendimento de qualidade com a mesma eficiência e sem a necessidade de sair de casa.

O Poupatempo ampliou a oferta de serviços online, realizados com conforto e comodidade na palma da mão, pelo celular. São mais de 70 opções disponíveis no portal e aplicativo Poupatempo Digital.

Para suprir as necessidades da população, o programa priorizou atendimentos emergenciais para entrega e emissão de novos documentos, como a Carteira de Identidade. O cidadão só precisa registrar a solicitação no Fale Conosco do Poupatempo, explicando sua necessidade e deixando telefone e e-mail para contato.