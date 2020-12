Poupatempo amplia atendimento online e já oferece mais de 110 opções nos canais digitais

Pelo portal e aplicativo, cidadão pode concluir serviços públicos sem sair de casa

Mantendo o objetivo de facilitar cada vez mais a vida do cidadão, o Poupatempo ampliou a quantidade de serviços digitais. Já são 116 opções oferecidas pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento.

Entre as novidades, estão consulta de dívida ativa e certidão negativa de débitos, da Procuradoria Geral do Estado (PGE), acompanhamento da renovação simplificada da CNH e defesa de autuação, do Detran.SP, auxílio moradia – direitos e recadastramento -, devolução de unidade habitacional, conciliação, emissão de documentos, entre outros da CDHU.

De acordo com o diretor de Serviços ao Cidadão da Prodesp, Murilo Macedo, são necessários apenas alguns cliques para os cidadãos solicitarem serviços sem sair de casa. “A navegação pelos canais digitais do Poupatempo é muito simples, ágil e intuitiva. Durante todo o período de pandemia, a Prodesp tem trabalhado para garantir a segurança aos usuários, contribuindo para o distanciamento social e desburocratizando processos. Ou seja, o serviço online é uma realidade que veio para ficar”.

Os números de atendimentos do programa entre os meses de agosto e dezembro deste ano comprovam a tendência de digitalização dos atendimentos públicos no Poupatempo. Dos 6,3 milhões de serviços prestados no período, 4,2 milhões, quase 70%, foram pelos canais digitais. Entre os mais solicitados, estão renovação de CNH, com 1,2 milhão, Licenciamento de veículos, com 1 milhão, e pesquisa de pontuação, com 610 mil solicitações. Outros serviços disponíveis são emissão do Atestado de Antecedentes Criminais, Seguro Desemprego, Carteira de Trabalho e consulta de IPVA, por exemplo.

Para atendimentos que ainda não estão nas plataformas digitais, é importante lembrar que é preciso agendar data e horário, também pelo site ou app do Poupatempo.