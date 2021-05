Portugal estende restrições a viagens até meados de maio

Apenas viagens essenciais são permitidas

O governo de Portugal informou neste sábado que estenderá até 16 de maio as restrições que impedem viagens não essenciais de países com altos índices de infecção de coronavírus, incluindo Brasil e Índia – uma nova adição à lista.

Viajantes de países onde há 500 ou mais casos por 100.000 pessoas em um período de 14 dias – o que também inclui África do Sul, França e Holanda, entre outros – podem entrar em Portugal apenas se tiverem um motivo válido, como trabalho ou por motivos de saúde, afirmou o governo. Mesmo assim precisam fazer quarentena por 14 dias.

Pessoas de países onde a incidência é de 150 ou mais casos de Covid-19 por 100.000 pessoas, como os vizinhos Espanha e Alemanha, também podem viajar de avião para Portugal apenas por motivos essenciais.

Elas precisam apresentar provas de um teste negativo de Covid-19 realizado entre 72 horas da decolagem para Portugal. Quem não tiver feito o teste terá que realizar um ao chegar e esperar o resultado no aeroporto.

Portugal estendeu restrições ao tráfego aéreo no mesmo dia em que chegou à fase final do alívio gradual de restrições impostas em janeiro para lidar com o que era naquele momento o pior surto de Covid-19 do mundo.

As infecções caíram drasticamente, e as restrições do lockdown começaram a ser aliviadas em meados de março. Escolas, restaurantes e cafés, shoppings, museus e outros serviços não-essenciais foram reabertos, mas sob regras rígidas para reduzir o risco de contágio.

A fronteira terrestre de 1.200 quilômetros de Portugal com a Espanha também foi reaberta no sábado, após mais de três meses de restrições e checagens.

Agência Brasil