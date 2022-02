Polo Cuesta alinha estratégias e ações de desenvolvimento regional de 2022

O Polo Cuesta iniciou os primeiros encontros com o Sebrae e Instituto Jatobás para alinhar as principais ações de 2022. O foco está no mercado e no desenvolvimento da competitividade dos pequenos negócios através de capacitações, direcionadas principalmente ao setor que compõe o trade turístico. Além de articular e construir um planejamento estratégico regional.

Segundo Jussara Viersa, analista do Sebrae [escritório regional de Botucatu] este alinhamento deve levar em conta as tendências de consumo, a busca por novos clientes e parcerias, as constantes inovações surgidas no mercado, bem como a qualidade dos serviços prestados ao consumidor final. Seja ele um morador do Polo Cuesta ou mesmo turista de outras cidades.

“O foco no mercado passa pela organização do destino, da governança e pelo apoio à estruturação da oferta turística com foco na experiência do turista. As ações a serem realizadas visam apoiar os territórios para que eles evoluam de um estágio de desenvolvimento para outro. Estas ações serão organizadas de acordo com a maturidade e necessidade de cada localidade e da região”, avalia.

A ideia é que já a partir deste mês de fevereiro iniciem as primeiras capacitações voltadas a empreendedores dos ramos de artesanato, gastronomia e atrativos. E que até março esteja definido as ações macro da região, sempre respeitando as necessidades e reais vocações de cada município.

“Estamos muito ansiosos pois tudo indica que este será um ano de consolidação da nossa região. Em parceria com o Sebrae e o Instituto Jatobás viabilizaremos, gratuitamente, o acesso a conteúdos e experiências bastante atualizadas em prol do desenvolvimento regional sustentável e coordenado, que vão além do turismo”, afirma.

Em 2021, o Polo Cuesta completou 20 anos. Atualmente fazem parte dele nove cidades da região: Anhembi, Avaré, Bofete, Botucatu, Itatinga, Paranapanema, Pardinho, Pratânia e São Manuel. O consórcio também está em fase de mudança de finalidade. O objetivo é que a partir de 2022, ele tenha uma atuação mais multifinalitária, e não apenas exclusivamente ao turismo.

Compartilhe esta notícia