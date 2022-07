Policiais salvam vida de recém-nascida que estava engasgada e sem respirar em Botucatu

A Polícia Militar registrou na tarde desta quinta-feira, dia 07, o salvamento de um bebê durante atendimento na Vila São Benedito em Botucatu.

Consta que uma equipe estava em patrulhamento ostensivo e preventivo pela rua José Joaquim Correr, quando foram abordados por um condutor. Este informou que estava com a sua vizinha e a filha recém-nascida engasgada no interior do veículo.

Eles estavam indo até os Bombeiros para pedir ajuda, quando encontraram a viatura. Neste momento a mãe desceu do veículo desesperada com a criança de apenas 5 dias. Ela estava afogada após mamar, com coloração roxa e sem respirar. De imediato solicitou a equipe para salvar sua filha Helena.

Os policiais Sargento Moraes e Cabo Trombaco atenderam a vítima imediatamente. O Cabo Trombaco pegou a criança nos braços e começou a realizar a manobra de Heimlich para desobstrução das vias aéreas com a orientação do Sargento Moraes.

Após a manobra, a criança soltou o liquido ingerido e secreções nasais, vindo a tossir, chorar e respirar normalmente. Em seguida a criança foi entregue para sua mãe e socorrida ao Pronto Socorro.

Após todos os procedimentos e já com a criança sob cuidados médicos, a mãe foi até a equipe chorando para agradecer pelo salvamento da sua filha e também ressaltou os excelentes serviços prestados pela polícia militar, informa comunicado da PM.

A criança passa bem e já está em casa.

