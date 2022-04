Polícia Rodoviária Estadual inicia Operação Tiradentes nas rodovias paulistas

Em Botucatu a concessionária espera 260 mil veículos na Rodovia Marechal Rondon durante o feriado

A Operação Tiradentes teve início à 0h desta quarta-feira (20), e seguirá até às 23h59 de domingo (24), com reforço no

policiamento nas rodovias paulistas para garantir a segurança dos motoristas que irão viajar no feriado prolongado.

Segundo o Comando de Policiamento Rodoviário, cerca de 3.400 policiais irão fiscalizar mais de 22 mil km de rodovias

com foco nas ocorrências criminais e infrações de trânsito. As ações priorização crimes como embriaguez ao volante, desrespeito aos limites de velocidade, uso indevido de celular e orientações a ciclistas e pedestres.

De acordo com a Artesp, a expectativa é de que cerca de 4,5 milhões de veículos trafeguem pelas principais rodovias paulistas durante o feriado. A previsão é de aumento no fluxo a partir da tarde de quarta e durante toda a quinta (21), sentido litoral e interior. Na volta, a previsão é de tráfego intenso a partir de domingo.

Região de Botucatu

Na região de Botucatu, a expectativa da concessionária Rodovias do Tietê é que cerca de 260 mil veículos trafeguem em ambos os sentidos pela rodovia Rodovia Marechal Rondon (SP-300) – entre Tietê a Bauru – no período do feriado.

Em virtude da maior demanda de tráfego, todo o efetivo operacional da Rodovias do Tietê estará nas rodovias, garantindo maior segurança e agilidade no atendimento aos usuários. As praças de pedágio também operam de maneira diferenciada para a fluidez do trânsito.

Além disso, a Rodovias do Tietê ressalta que os motoristas devem adotar algumas medidas antes de seguir viagem, para evitar transtornos durante o trajeto. A manutenção preventiva dos veículos e a verificação de itens como pneus, luzes e freios são fundamentais para a segurança, assim como o respeito às leis de trânsito.

Previsão de dias e horários de pico

20/04/2022 (quarta-feira) – entre 16h e 22h.

21/04/2022 (quinta-feira) – entre 06h e 12h.

24/04/2022 (domingo) – entre 15h e 21h.

Atendimento ao usuário

Em casos de emergência, os usuários podem entrar em contato com a Rodovias do Tietê por meio do número 0800 770 3322 ou através dos telefones de emergência, disponíveis em todo o trecho sob concessão. Além disso, nos postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), estão disponíveis totens de autoatendimento.

