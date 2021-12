Polícia Militar de Botucatu realiza entrega do prêmio ‘Policial do Ano’

O 12° Batalhão da Polícia Militar realizou nesta terça feira, dia 07, a solenidade de homenagem aos policiais militares escolhidos como PMs do Ano de 2021. O evento foi marcado por muita emoção.

A cerimônia ocorreu na Arete Eventos e contou com a presença de várias autoridades, personalidades, amigos e muitos policiais militares do nosso batalhão.

Na mesma oportunidade foram entregues as medalhas para as melhores redações dos alunos da escolinha da PM, marcando o encerramento semestral das atividades regulares do programa.

“Ainda tivemos no evento a entrega de vários mimos a policiais e a amigos da PM, e também a abertura da Primeira Campanha Integrada de arrecadação de alimentos de Botucatu. Certamente este evento ficará marcado no coração de todos que puderam estar presentes. O Comando do 12° BPM/I agradece a todos os colaboradores que participaram da realização desse marcante evento”, diz comunicado da PM.

Os policiais homenageados foram os seguintes:

Estado Maior – Sargento Vitorino

1a Companhia (Botucatu) – Cabo Machado

2a Companhia (São Manuel) – Soldado Maicon

3a Companhia (Laranjal Pra) – Subtenente Cunha

Companhia Força Tática – Sargento Marques

















































Compartilhe esta notícia