Polícia Militar abre 2,7 mil vagas para soldado; salário é de R$ 3,8 mil

Edital foi lançado nesta quarta-feira (22) e inscrições começam na sexta (24), pela internet

A Polícia Militar do Estado de São Paulo lançou nesta quarta-feira (22) o edital do concurso público para 2,7 mil vagas para soldado. O salário inicial oferecido para o cargo é de R$ 3.875,27 mensais. As provas serão aplicadas em 11 municípios (veja abaixo).

As inscrições para homens e mulheres começam na próxima sexta-feira (24) pela internet, às 10h, e terminam no dia 20 de julho, às 23h59, exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora da seleção. A taxa custa R$ 57.

A PM informou que é comum o concurso apontar o total de vagas sem especificar as oportunidades por cidade porque as demandas para preencher o quadro podem ter alterações até os aprovados se qualificarem e assumirem os cargos.

Cidades que terão prova para soldado da PM

Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

“A Polícia Militar do Estado de São Paulo poderá realizar as demais etapas em qualquer outra cidade. A escolha não implica que o candidato, caso aprovado, seja classificado na cidade ou região escolhida para a realização da referida etapa”, informa o edital.

Pré-requisitos para se inscrever

Para se candidatar ao cargo de soldado 2ª Classe – cargo inicial do Quadro de Praças da Polícia Militar – é necessário: ser brasileiro; ter idade mínima de 17 anos; ter idade máxima de 30 anos; ter estatura mínima, descalço e descoberto, de 1,55m (para mulheres) e 1,60m (para homens); ter concluído o ensino médio ou equivalente; ser habilitado para condução de veículo motorizado entre as categorias “B” e “E”; pagar taxa de inscrição prevista no edital, no valor de R$ 57,00, pagos em qualquer agência bancária até o dia seguinte ao término do prazo de inscrição; é permitido uso de tatuagem, desde que ela não ofenda os valores da instituição; possuir aptidão física compatível com o exercício do cargo; possuir higidez física e mental, e possuir perfil psicológico compatível com o exercício do cargo; estar quite com as obrigações eleitorais; estar quite com as obrigações militares, caso seja do sexo masculino.

“Não haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência, tendo em vista as peculiaridades do exercício das funções policiais-militares inerentes ao cargo”, informou o edital. Haverá pontuação diferenciada para autodeclarados pretos, pardos e indígenas.

Estudantes podem pleitear redução de 50% no valor da taxa de inscrição por meio de formulário, que deve ser preenchido no site da FGV até as 23h59 de 28 de junho.

Remuneração inicial de R$ 3,8 mil

O salário é composto por R$ 1.544,80 de vencimento, mais R$ 1.544,80 referente ao Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e o adicional de insalubridade no valor de R$ 785,67.

Seleção com provas e exames de aptidão

Todas as etapas são eliminatórias e classificatórias. Os candidatos farão provas objetiva – 60 questões – e dissertativa, com redação. Os exames de aptidão física vão avaliar se o desempenho físico condiz com o cargo de soldado.

Eles ainda vão passar por exames de saúde e psicológicos, que visam “identificar características de personalidade, aptidão, potencial e adequação do candidato ao perfil psicológico estabelecido para o cargo”.

A conduta social também passa por análise, assim como a reputação e idoneidade do candidato ao longo da sua vida. A verificação de todos os documentos exigidos no edital para comprovação dos requisitos e condições para ingresso completam a seleção.

O que faz um soldado 2ª Classe

O profissional aprovado será responsável por realizar policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, envolvendo a repressão imediata às infrações penais e administrativas.

Aplicação da lei ocorrerá nas diversas modalidades de policiamento, sempre primando pela defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana, em conformidade com os princípios doutrinários de polícia comunitária, de direitos humanos e de gestão pela qualidade

Para tanto, o soldado vai realizar Curso Superior de Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública na instituição.

