Polícia Federal prende suspeito de integrar quadrilha que atacou agência da Caixa em Botucatu

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (16), em Júlio Mesquita (SP), durante a deflagração da Operação Cuesta, coordenada pela Polícia Federal de Bauru. A operação busca coletar material genético (DNA) de suspeitos de participarem do roubo a uma agência bancária de Botucatu com explosão de cofre, tiroteio e moradores feitos reféns, em dezembro de 2019.

Na época, um grupo com cerca de 20 criminosos fortemente armados tomou as ruas da cidade na madrugada, disparando vários tiros, inclusive contra as forças de segurança, e usou moradores como “escudo humano”.

Ao mesmo tempo, outra parte da quadrilha promovia a explosão do interior de uma agência da Caixa Econômica Federal para acessar seus cofres.

Na operação deflagrada nesta quarta, policiais federais dos estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, com o apoio do Centro Integrado de Operações de Fronteira (CIOF/MJ), cumpriram mandados de busca e apreensão e de coleta de DNA contra sete suspeitos, alguns deles cumprindo prisão em penitenciárias estaduais e federais.

As buscas foram feitas nas cidades de Campo Grande (MS), São Paulo, Promissão e Júlio Mesquita, onde um suspeito, alvo de mandado para coleta de DNA, foi preso em flagrante por manter em sua casa armas de fogo, munições, radiocomunicadores e acessórios para armamentos proibidos e sem registro.

Fonte: Portal G1