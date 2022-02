Polícia Civil intensifica trabalho preventivo na região de loteamento em Pardinho

Após solicitações dos moradores do loteamento Ninho Verde II, em Pardinho, a Polícia Civil intensificou o trabalho preventivo e especializado rural no local.

Por determinação do Delegado Seccional de Polícia, Dr. Lourenço Talamonte Netto, desde esta sexta-feira, 18, o Grupo de Investigação em Área Rural (GIAR) ampliou suas atividades na região que também compreende os bairros Maristela, Baronesa e Serra Italiana. O objetivo é devolver a sensação de segurança à população local.

Os policiais civis do Giar, além de iniciar o policiamento preventivo, mantiveram contato com os moradores locais para entender as necessidades e reunir informações que resultarão no esclarecimento de crimes e consequente responsabilização dos autores.

A Polícia Civil está à disposição da comunidade para o recebimento de denúncias, garantindo o máximo sigilo, quanto a identidade do denunciante.

