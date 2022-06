Polícia Civil incinera mais de uma tonelada de drogas apreendidas em Itatinga

A Polícia Civil de Itatinga, incinerou na manhã desta quarta-feira, dia 22, entorpecentes apreendidos em operações policiais de combate ao tráfico de drogas. As apreensões foram realizadas desde o início do ano no município pelas polícias civil e militar, além da GCM do município de Itatinga.

O procedimento de incineração foi autorizado pelo poder judiciário e acompanhado de perto por representantes do ministério público e vigilância sanitária.

Foram incinerados 1.365 quilos de entorpecentes (cocaína, crack e maconha). Isso é o total apreendido em 39 ocorrências.

Compartilhe esta notícia