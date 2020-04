Polícia Civil esclarece roubos de motos em Botucatu; autor é um adolescente

A Policia Civil de Botucatu esclareceu três crimes de roubo na cidade. A ação envolveu a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), sob o comando do Delegado Celso Olindo, com os investigadores Eliandro, Bellotto, Vergílio e Bruno, com apoio dos Guardas Municipais de Botucatu Subcomandante Pichinin e Inspetor Dias.

Através de um trabalho de inteligência Policial e diligencias, foram esclarecidos três roubos de motocicleta ocorridos nas seguintes datas:

-21/12/19

-27/02/20

-03/03/20

A DIG chegou no indivíduo que cometeu os roubos e um receptador que escondia as motocicletas roubadas em sua residência. Foram recuperadas as três motos roubadas e os simulacros que foram utilizados no crime.

O autor do roubo e o receptador foram encaminhados à DIG. O autor é adolescente e será representada pela Custódia do mesmo.

Com relação ao receptador, será elaborado o auto de prisão em flagrante feito pelo Delegado Dr. Geraldo Franco e o Escrivão Leandro.