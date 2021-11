Polícia Civil apreende veículo abandonado em estrada rural de Itatinga

O Grupo de Investigação em Área Rural GIAR II, da Delegacia de Polícia de Itatinga, foi acionado nesta quinta-feira, 25, por policiais militares para verificar uma ocorrência envolvendo o abandono de um veículo HB 20 Sedan de cor branca e placas da cidade de Rio Branco.

O fato ocorreu na zona rural do município, em uma área rural próxima ao trevo do Distrito do Lobo. Durante os trabalhos, os policiais civis constataram que embora o veículo estivesse com placas da cidade de Rio Branco, o mesmo foi transferido recentemente para o nome de um homem de 33 anos, morador de Bauru.

O veículo foi deixado no local há alguns dias por pessoas desconhecidas, motivo pelo qual os Policiais Militares ficaram preocupados e acionaram a Polícia Civil para acompanhamento do caso.

Por determinação da autoridade policial, o veículo foi periciado pela equipe do Instituto de Criminalística de Botucatu e recolhido ao pátio da Polícia Civil em Botucatu, para que permaneça em segurança até que o caso seja esclarecido, já que os policiais não conseguiram falar com seu proprietário.

Compartilhe esta notícia