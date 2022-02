Polícia Civil abre concurso para 2500 vagas no estado de SP

As inscrições para o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PC SP) estão abertas para os candidatos que disputam as 2.500 vagas oferecidas pela organização.

O edital, publicado no último sábado (19), vai exigir o Ensino Superior completo dos candidatos, sendo vigente para as regiões de Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Santos, Sorocaba, Presidente Prudente, Piracicaba, Araçatuba e São Paulo.

A distribuição das vagas por cargos do edital é a seguinte:

· escrivão de polícia – 1.600 vagas;

· investigador de polícia – 900;

As inscrições podem ser feitas no site da banca organizadora, a Fundação Vunesp, entre os dias 03 de março a até o dia 1 de abril.

As principais informações do certame são:

Banca organizadora é a empresa VUNESP

Cargos ofertados:

Investigador – 900 vagas

Escrivão – 1.600

Escolaridade: nível superior

Salários iniciais de R$ 3.931,18

Vagas: 2.500 vagas imediatas

Taxa de inscrição: R$ 105

Inscrições de 3/3/2022 a 1/4/2022

Provas em dia 22 de maio

Cargos exigem CNH categoria “B”

Para inscrever-se, o candidato deverá contar com 18 (dezoito) anos completos

Compartilhe esta notícia