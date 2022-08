Poder Executivo promoverá segunda audiência pública sobre Plano Diretor Participativo de Botucatu

Audiência será no dia 30 de agosto, às 19 horas, na Câmara Municipal

Na próxima terça-feira, 30, às 19 horas, será realizada na Câmara Municipal de Botucatu a Audiência Pública para discutir propostas de alterações pontuais ao Plano Diretor Participativo.



Os interessados em participar podem comparecer na Câmara e fazer questionamentos presencialmente, seguindo o regramento da audiência, ou acompanhar a transmissão pelo canal de TV aberto da câmara, e enviar suas perguntas por redes sociais que serão divulgadas no dia do evento.



Segue informações do Diário Oficial do Município: https://www.botucatu.sp.gov.br/portal/diario-oficial/ver/159850.



Mais informações:

Secretaria Municipal do Verde

Rua Lourenço Carmello, 180 – Jardim Paraiso (Poupatempo Ambiental)

Telefone: (14) 3811-1533

