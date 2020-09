Plano SP: 95% do estado está na fase amarela com menos restrições

O governo paulista fez hoje (4) uma nova atualização do Plano São Paulo de retomada econômica e convivência com a pandemia do novo coronavírus. Na atualização, 95% do território ficou classificado na fase 3 – amarela, com exceção de duas regiões: Franca, que se manteve na fase 2 – laranja, e Ribeirão Preto, que regrediu da fase amarela para a laranja.

Na fase amarela, as regiões podem reabrir bares, restaurantes e salões de beleza com 40% da capacidade, além de academias com 30% de vagas mediante agendamento. Bares e restaurantes podem reabrir por oito horas por dia, mas sem ultrapassar o horário das 22h.

Já na fase laranja, o funcionamento é permitido para escritórios em geral, imobiliárias, comércio de rua, shoppings e concessionárias com 20% de sua capacidade. A abertura pode ser feita pelo período de quatro horas diárias, todos os dias, ou por seis horas, desde que abram apenas por quatro dias na semana.

O governo estadual atualiza o Plano São Paulo a cada 15 dias, observando os dados obtidos em uma semana na comparação com a semana anterior. Caso seja observada piora nos dados, o plano pode ser atualizado a qualquer momento.

O Plano São Paulo é dividido em cinco fases que vão do nível máximo de restrição de atividades não essenciais (vermelho) a etapas identificadas como controle (laranja), flexibilização (amarelo), abertura parcial (verde) e normal controlado (azul). O Plano São Paulo também é regionalizado, ou seja, o estado foi dividido em 17 regiões [com a região metropolitana dividida em cinco sub-regiões] e cada uma delas é classificada em uma fase.

Agência Brasil