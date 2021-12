Pirangi abre 14 vagas de trabalho e cadastro reserva para área da Saúde em Botucatu

Prazos de inscrições e apresentação de títulos terminam em janeiro de 2022

A OSS Pirangi está com inscrições abertas para seleção de profissionais que atuarão nos serviços na Rede de Atenção Primária e Secundária à Saúde do município de Botucatu. Ao todo são 14 vagas, mais cadastro reserva [confira abaixo], para diferentes níveis de cargos. Os salários variam de R$ 909,75 até R$ 14.830,32, mais Vale Alimentação e Insalubridade (quando houver).

Os interessados deverão acessar o site www.osspirangi.org.br. Na seção “Trabalhe Conosco” o candidato poderá ler na íntegra o edital 03/2021, referente ao processo seletivo de Botucatu, e obter o link para preenchimento do formulário de inscrição online até 3 de janeiro de 2022.

A participação no processo seletivo está condicionada ao depósito identificado da taxa de inscrição, que varia de R$10 a R$50, conforme cada vaga pleiteada. O pagamento deve ser feito através da Caixa Econômica Federal (agência 4896/ Conta Corrente nº 00000571-0) até 4 de janeiro de 2022.

A primeira fase será composta por Avaliação de Títulos, que inclui comprovações de Experiência Profissional, Pós Graduação e cursos na área da Saúde. As cópias destes documentos deverão ser entregues na sede da OSS Pirangi, em Botucatu [Av. Dante Delmanto, 2227 – Vila Paulista], até o dia 5 de janeiro de 2022.

Os candidatos com as melhores notas na Avaliação de Títulos, conforme estabelecido em edital, estarão classificados à fase de prova escrita, marcada para o dia 23 de janeiro de 2022, na EE Dom Lucio Antunes de Souza. A realização das provas seguirá as regras sanitárias referente a Pandemia COVID-1, incluindo o uso obrigatório de máscara própria.

CARGOS – nº de vagas / salário

AGENTE SOCIAL – cadastro reserva / R$ 1.301,88

ARTESÃO(Ã) – 2 / R$ 1.451,05

AUXILIAR DE ENFERMAGEM – 1 / R$ 1.492,73

AUXILIAR DE FARMÁCIA – 1 / R$ 1.341,12

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL – 1 / R$ 1.301,88

ENFERMEIRO(A) – 1 / R$ 3.514,18

ENFERMEIRO(A) PSIQUIATRA – cadastro reserva / R$ 3.514,18

MÉDICO(A) ENDOCRINOLOGISTA – 1 / R$ 7.415,16

MÉDICO(A) GENERALISTA – 1 / R$ 14.830,32

MÉDICO(A) PSIQUIATRA – 1 / R$ 7.415,16

PSICOPEDAGOGO(A) – 1 / R$ 2.990,39

TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM PARA PRONTO ATENDIMENTO – 1 / R$ 909,75

TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM – 1 / R$ 1.819,49

TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL – 1 / R$ 1.819,49

TÉCNICO(A) EM EDUCAÇÃO – 1 / R$ 1.396,63

Fonte: Qamar Comunicação

