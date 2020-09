Pint of Science Botucatu acontece de 8 a 10 de setembro

Devido aos recentes acontecimentos globais envolvendo o coronavírus, a organização do Pint of Science Brasil foi obrigada a adiar o festival, inicialmente marcado para o mês de maio. Como outros eventos que tiveram que adaptar o seu formato, o Pint deste ano também será realizado de forma “online”. Desta vez ele ocorrerá nos dias 8, 9 e 10 de setembro.

A organização do Pint of Science de Botucatu, feita por membros da Unesp Botucatu, se uniu à comissão de Bauru, formada por representantes da USP. As palestras serão transmitidas pelo canal da Agência de Divulgação Científica e Comunicação (AgDC) do IBB, no YouTube, e também pela página do Instituto de Biociências de Botucatu no Facebook [@ibunespbotucatuoficial].Sempre a partir das 18h30. Não é necessária inscrição prévia. Basta clicar e assistir.

9 de setembro

“Por que ouvir música no estresse?

Palestrante:

Vitor Engrácia Valenti : graduado em Fisioterapia, Pós-Doutor em Fisiopatologia e Professor Associado do Departamento de Fonoaudiologia da FFC-UNESP/Marília. Desenvolve projetos relacionados ao sistema nervoso autônomo e central.

10 de setembro

Minneapolis é aqui!

Palestrante:

Juarez Tadeu de Paula Xavier : Professor doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de S. Paulo (Prolam/USP), graduação em jornalismo, pela Pontifícia Universidade Católica de S. Paulo; jornalista desde a década de 1980, e professor universitário há 20 anos.

Sobre o Pint

O Pint of Science nasceu em 2012, da iniciativa de dois pesquisadores na Inglaterra, que realizavam encontros em seus laboratórios para falar sobre doenças neurodegenerativas e logo perceberam o potencial da iniciativa.

Com o tempo, a iniciativa foi estendida a bares e restaurantes com o objetivo de aproximar e popularizar a Ciência do cotidiano das pessoas. Sempre de forma divertida e descontraída. Desde então, o Pint of Science se tornou o maior festival de divulgação científica do mundo.

Mais informações em: https://pintofscience.com.br/events/botucatu