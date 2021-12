Petrópolis renova sua frota de veículos com unidades do novo Apache Vip V da Caio

Os usuários do transporte público de Petrópolis receberam um grande presente de Natal na última semana. Tratam-se de sete unidades do Apache Vip quinta geração, o novo lançamento da Caio. As empresas Cascatinha Transportes Coletivos de Passageiros e Petro Ita Transportes Coletivos de Passageiros adquiriram, respectivamente, duas e cinco unidades dos ônibus zero quilômetros.

As unidades adquiridas pela Petro Ita e pela Cascatinha atenderão linhas de diversas regiões da Cidade Imperial.

São elas: 404 – Duques, 428 – Espírito Santo, 436 – Alto Independência, 452 – Sargento Boening e 470 – Caxambu (Petro Ita), 518 – Atílio Marotti e 519 – Vale do Carangola (Cascatinha).

Sobre os Apache Vip

Os ônibus produzidos para a Petro Ita e Cascatinha são do modelo Apache Vip V – SC, com lotação máxima para 63 passageiros. Também possuem duas portas laterais, com embarque dianteiro, e cinco itinerários eletrônicos, sendo um frontal, um na base do painel, um lateral, um traseiro e um interno.

As poltronas, do modelo TF II PD – totalmente estofadas, com pés fechados tipo rodoviário, proporcionam aos clientes um material de qualidade superior e de fácil manutenção. Além disso, também propiciam conforto e segurança aos usuários durante a rota.

As sete unidades possuem diversos recursos tecnológicos, como as tomadas USB instaladas nas laterais do veículo, para recarga dos dispositivos móveis; faróis de neblina, que geram maior confiabilidade no percurso; iluminação em LED para cobrador e motorista; além de preparação para instalação de micro câmeras e Wi-Fi no veículo.

Outro destaque importante desta carroceria é a instalação de dois tipos de câmeras diferentes. A primeira delas é a câmera de ré, que auxilia no estacionamento e a evitar acidentes, e a outra câmera, tida como item de inovação, inclusive pelo Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis (Setranspetro), está instalada junto à porta de desembarque do veículo, para que o motorista visualize o movimento e proporcione mais segurança aos passageiros. As imagens desta câmera podem ser visualizadas pelo motorista em um monitor eletrônico, presente no painel do veículo.

Os ônibus também possuem pisos revestidos com taraflex, para garantir menos ruído e mais conforto aos passageiros. Além disso, a carroceria dos Apache Vip V são bem reforçadas, a fim de poderem transitar com tranquilidade nas condições particulares que a região serrana do Rio de Janeiro possui.

Melhoria no transporte de Petrópolis

Jamil Sabrá Neto, Presidente do Departamento Municipal de Transporte em Petrópolis, enalteceu a qualidade dos produtos Caio enviados para Petrópolis. “Nosso município, com toda a certeza, terá uma grande evolução nas condições do transporte público com estes novos veículos. Além de funcionais, confortáveis e seguros, os ônibus têm um design exclusivo, deixando nossa cidade ainda mais bonita”, comentou Jamil.

Jorge Priori, Representante de Vendas da Caio no Rio de Janeiro para essas empresas, falou sobre a chegada das unidades. “São sete veículos que chegam para incrementar a frota da Cascatinha e da Petro Ita, com a garantia da entrega de produtos com robustez, qualidade e durabilidade”, comentou Priori.

