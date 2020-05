Pesquisadores da Unesp detalham estudos no enfrentamento à Covid-19

Desde março, pesquisadores da Unesp estão atuando em pesquisas em diferentes áreas do conhecimento para o enfrentamento à Covid-19. São estudos aplicados e analíticos para se compreender o contexto da pandemia e contribuir com a sociedade a partir das demandas existentes no campo da saúde, como a realização de testes e a produção de insumos.

Para sistematizar e apoiar esse trabalho, a Unesp constituiu um Comitê Científico, presidido pela professora Célia Nogueira, assessora da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade.

A interiorização da pandemia no Estado de São Paulo é um dos focos das pesquisas. O professor da Faculdade de Medicina Carlos Magno Fortaleza destaca que, com a capilaridade da Unesp no interior, há a responsabilidade com a população dessas regiões, o que tem propiciado estudos específicos e orientações de reforço ao isolamento social, em apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Até o momento, 84 projetos de pesquisa estão direcionados à Covid-19. A lista completa está disponível em uma página recém-lançada pelo Comitê Científico. A professora Claudia Maria de Lima, do câmpus de São José do Rio Preto, ressalta a expertise das pesquisas na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para dar respostas às questões presentes e futuras que a pandemia nos apresenta, bem como realizar um trabalho de combate à desinformação e promover a disseminação do conhecimento científico à comunidade.

No campo das Ciências da Saúde, a rede de diagnóstico, constituída por laboratórios da Unesp em Botucatu, Araraquara e São José do Rio Preto, é uma referência em todo o estado, realizando testes da Covid-19. A professora da Faculdade de Ciências Agronômicas em Botucatu, Rejane Grotto, está na linha de frente desse trabalho e reforça as competências multidisciplinares e a interface com o SUS para que haja uma efetividade no enfrentamento ao novo coronavírus, diagnosticando as rotas de circulação e transmissão.

Para apoiar essas e demais pesquisas da Universidade, o Comitê Científico tem incentivado parcerias com órgão públicos e empresas privadas, além de doações na campanha Parceiro Pela Vida Unesp.

Além do Comitê Científico, a Universidade mantém o Comitê Unesp Covid-19, que analisa cenários e articula as atividades da comunidade interna em meio à pandemia.