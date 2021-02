Pesquisa ilustra perfil profissional das pessoas com deficiência do estado

Objetivo é conhecer o perfil profissional deste público e as barreiras na inclusão no mercado de trabalho

Buscando conhecer o perfil dos profissionais com deficiência do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência lançou a pesquisa “Pessoa com Deficiência e Emprego”, que encerrou no mês de janeiro e captou mais de 8 mil respostas.

A ação teve como propósito conhecer os principais desafios encontrados, o interesse em qualificação profissional e empreendedora e conhecer as principais barreiras no acesso e permanência da pessoa com deficiência no mercado formal de trabalho.

Com o encerramento das respostas, o conteúdo será analisado quanti-qualitativamente em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e os resultados da pesquisa serão divulgados ainda no primeiro semestre de 2021 e posteriormente apresentados aos gestores dos 11 Polos de Desenvolvimento Econômico do Estado de SP.

A partir dos dados extraídos, o foco será a incidência de novas estratégias que potencializem o processo da inclusão profissional das pessoas com deficiência.

Segundo a Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência, há mais de 3 milhões de pessoas com deficiência no estado de São Paulo, sendo que em 2019, 166 mil pessoas com deficiência estavam contratadas (RAIS 2019), representando 1,22% do total de vínculos ativos no mercado de trabalho.