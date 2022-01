Período de férias: Bombeiros alertam sobre os riscos de afogamentos

Riscos de acidentes aumentam durante o período de férias

O Corpo de Bombeiros iniciou a campanha Viva Verão ainda no mês de outubro de 2021, mas seus resultados podem salvar vidas neste mês de janeiro, período de férias e que costumeiramente cachoeiras, lagos e balneários estão lotados. Além disso, piscinas e praias também oferecem grandes riscos.

Através da educação pública, o projeto busca fomentar a importância da prevenção aos acidentes aquáticos, principalmente em crianças e adolescentes. Os cuidados devem ser redobrados, seja qual for o ambiente aquático.

É sempre importante a prevenção e vigilância, especialmente com crianças. As piscinas, por exemplo, podem ser armadilhas para acidentes quando não tomadas as medidas necessárias.

“Sobre piscinas, temos que tomar muito cuidado com as crianças e nunca deixe uma criança sozinha na área da piscina ou próxima a ela. Os pais ou responsáveis tem que manter a visão 100% da criança e nunca se afastar, sendo que a distância recomendável entre eles é de um braço”, destaca o Subtenente Celestino do Corpo de Bombeiros de Botucatu, um dos responsáveis pela Campanha.

O programa Viva Verão foi desenvolvido em 2014, com o lema “Prevenir é Salvar, Educar para não Afogar”. A ação já colaborou expressivamente com a diminuição dos números de acidentes com afogamentos em Botucatu e cidades vizinhas.

Algumas atitudes importantes devem ser destacadas, especialmente em piscinas.

-Não deixar brinquedos na piscina ou próximo a elas. Ao tentar pegá-los, a criança pode cair na água.

-Bombas de piscinas devem ser desligadas antes do uso, pois o ralo pode sugar a pessoa, prendendo o cabelo e outras partes do corpo.

-Não confie nas boia de braço e outros flutuantes, pois podem murchar e colocar a criança em risco.

“A maior segurança é atenção e supervisão total do adulto pela criança”, destaca Celestino.

Os Bombeiros de Botucatu adotam várias estratégias na área de educação pública, para promover a conscientização da população. Através de dezenas ações preventivas, como palestras, eventos em vias públicas com exposições de materiais de salvamento aquático, treinamento de profissionais da área (guarda vidas) e sinalização com placas de advertência nos pontos críticos de afogamentos de nossa região.

Os Bombeiros destacam também a conscientização de um comportamento adequado e seguro em rios e cachoeiras também.

-Nunca entrar em uma embarcação sem o colete salva-vidas

-Ficar atento aos moimentos naturais como marés, correntezas

-Nos rios, nunca nadar longe da margem ou saltar de cabeça em local que não conhece a profundidade

-Notar o volume o volume da água está aumentando ou mudando de coloração, pois pode ser o fenômeno Cabeça d´água, uma espécie de enchente repentina.

O Viva Verão conta com a participação do SAMU, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Projeto Crescer Seguro, Conselho Municipal de Turismo, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático e Entidades Públicas e Privadas.

Compartilhe esta notícia