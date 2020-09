Período de adesão para o terceiro PDV da Embraer termina hoje

O Período de adesão para o terceiro PDV da Embraer termina nesta terça-feira, dia 01. A Embraer apresentou este mês aos sindicatos a proposta de dobrar os benefícios para a abertura de um terceiro Programa de Demissão Voluntária (PDV), que será ampliado para os colaboradores com 50 anos ou mais.

Também são elegíveis os aposentados por tempo de serviço e os profissionais que permanecem em licença remunerada.

Assim, o pacote de benefício aumenta a indenização financeira para 20% do salário-base nominal por ano de empresa, enquanto o plano de saúde para o colaborador e dependentes passa a ter vigência até junho de 2021.

O auxílio-alimentação de R$ 450 mensais também foi ampliado para o mesmo período. A Embraer concederá ainda apoio para recolocação no mercado, além das verbas rescisórias comuns a desligamentos sem justa causa.

Os benefícios adicionais serão válidos também para os colaboradores que aderiram voluntariamente aos dois programas anteriores.

Segundo a Embraer, o Sindicato do Engenheiros do Estado de São Paulo aprovou a proposta em assembleia virtual com a categoria. O mesmo ocorreu com o sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu.

Além dos benefícios adicionais, os colaboradores que optarem pelo PDV nesse momento também terão preferência de recontratação, conforme ocorrer a recuperação do mercado de aviação

Desde o início da pandemia, a Embraer tem realizado uma série de medidas para proteger a saúde das pessoas e manter a continuidade dos negócios diante da nova realidade do mercado de transporte aéreo global.

Para preservar os empregos já foram estabelecidas medidas como implantação do trabalho remoto integral (home-office), concessão de férias coletivas, suspensão temporária dos contratos de trabalho (lay-off), redução da jornada de trabalho, licença remunerada e PDVs.